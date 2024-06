Judo, Savita Russo virtualmente ripescata tramite quota continentale per Parigi. Pass ancora in bilico

In attesa della deadline del 23 giugno, in cui si concluderà ufficialmente il biennio di qualificazione del judo e verrà pubblicato il ranking olimpico definitivo, aumentano le chance di pass a cinque cerchi per Savita Russo nella categoria -63 kg. Ricordiamo che sono già certi di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 ben 11 azzurri, ma questo numero potrebbe aumentare di un’unità.

La giovane siciliana ad oggi sarebbe infatti ripescata virtualmente per i Giochi tramite quota continentale (l’ultima delle 12 a disposizione per l’Europa al femminile), tuttavia la situazione potrebbe ancora cambiare nei prossimi giorni e settimane. Prima però facciamo un passo indietro e proviamo a capire meglio la sequenza di eventi favorevoli che hanno proiettato l’azzurra in questa posizione.

Dopo i Mondiali di Abu Dhabi (ultimo grande evento in calendario prima della chiusura del periodo di qualificazione) la terza classificata degli ultimi Europei era infatti quasi fuori da Parigi, come seconda delle escluse dalla quota continentale. Successivamente si sono disputati alcuni tornei minori dei vari circuiti continentali, con in palio pochi (ma per alcuni fondamentali) punti ranking, in cui lo svedese Marcus Nyman ha fatto indirettamente un favore alla nostra portacolori.

Nyman, vincendo due African Open consecutivi (non scartava nulla), ha scavalcato di 16 punti la connazionale Ida Eriksson come score complessivo “rubandole” così la quota continentale riservata alla Svezia e liberando uno slot al femminile (preso dalla danese Laerke Olsen). L’ultimo incastro si è poi materializzato un paio di giorni fa, con la squalifica della venezuelana Elvismar Rodriguez per violazione del regolamento antidoping (tre controlli saltati).

La 27enne sudamericana, che si era guadagnata il pass per Parigi nei -70 kg, ha lasciato campo libero dunque nella sua categoria di peso all’israeliana Maya Goshen. Quest’ultima, promossa in zona qualificazione diretta, ha liberato quindi un’altra quota continentale (non ci sono altre israeliane con più punti di Russo) occupata al momento dall’Italia. Savita prima di festeggiare dovrà però attendere ancora alcuni passaggi, come l’eventuale esclusione di alcuni russi attualmente qualificati, l’esito di un possibile ricorso del Venezuela per il caso doping di Rodriguez e altre novità legate a forfait o riallocazioni.