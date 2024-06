Judo, Savita Russo qualificata alle Olimpiadi! Arriva la quota continentale, 12 azzurri a Parigi 2024

Savita Russo si è qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024 e così l’Italia avrà una judoka in più ai Giochi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto. L’azzurra è riuscita a conquistare il pass a cinque cerchi in virtù della quota continentale nella categoria di peso fino a 63 kg.

Questa quota era riservata a dodici atleti e dodici atlete, ma ciascun Paese poteva beneficiarne di una sola: lo svedese Marcus Nyman (90 kg) ha superato il punteggio della connazionale Ida Eriksson (70 kg), la quale ha così perso il proprio posto e ha fatto diventare la nostra portacolori prima delle escluse. Successivamente è sopraggiunta una squalifica per doping, che ha automaticamente decretato il passaggio della quota continentale nelle mani di Savita Russo.

Il palmares della 19enne è invidiabile, nonostante la giovane età: bronzo ai Mondiali cadetti nel 2022, oro agli Europei juniores nel 2023, bronzo agli Europei assoluti nel 2024. Sarà la sua prima apparizione nell’evento sportivo più importante al mondo, ma potrebbe già essere una outsider considerando la sua caratura tecnica. A questo punto la delegazione tricolore di judo sarà composta da ben 12 elementi, desiderosi di regalare emozioni forti sul tatami della Champ-de-Mars Arena.

Alle Olimpiadi vedremo infatti all’opera anche Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Kim Polling (70 kg), Alice Bellandi (78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Matteo Piras (66 kg), Manuel Lombardo (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Christian Parlati (90 kg), Gennaro Pirelli (100 kg).