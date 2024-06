Judo, Kim Polling rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi 2024: via libera del CIO per Parigi

Kim Polling potrà difendere i colori dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, cimentandosi nella categoria di peso fino a 70 kg. La judoka ha ricevuto il benestare dell’Esecutivo del CIO per poter rappresentare il nostro Paese ai Giochi, dopo aver già ottenuto il via libera da parte della Federazione Internazionale di judo lo scorso 18 aprile per il cambio di nazionalità (è di origini olandesi, è stata quattro volte Campionessa d’Europa e numero 1 del mondo tra il 2013 e il 2017, è sposata con Andrea Regis).

La 33enne ha meritato il pass a cinque cerchi in virtù del posizionamento nel ranking olimpico, dove al momento occupa la quindicesima posizione (la graduatoria si chiuderà ufficialmente domenica 23 giugno). Kim Polling ha debuttato in azzurro ai Mondiali di fine maggio, rendendosi protagonista della storica medaglia di bronzo conquistata nella gara a squadre miste.

Al momento l’Italia risulta qualificata in undici categorie di peso su quattordici, in attesa della chiusura ufficiale della graduatoria e della conseguente riallocazione delle ultime quote continentali: Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Alice Bellandi (78 kg), Manuel Lombardo (73 kg), Christian Parlati (90 kg), Asya Tavano (+78 kg), Antonio Esposito (81 kg), Gennaro Pirelli (100 kg), Matteo Piras (66 kg), Kim Polling (70 kg).