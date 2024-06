Judo, azzurrini lontani dalle medaglie nella terza giornata degli Europei Cadetti 2024

Va in archivio senza acuti per l’Italia la terza giornata dei Campionati Europei Cadetti 2024 di judo, in corso di svolgimento sui tatami della Asics Arena di Sofia (Bulgaria). Quest’oggi sono stati assegnati gli ultimi titoli individuali della rassegna continentale Under 18, con protagoniste le categorie pesanti, mentre domani andrà in scena il Team Event.

L’unica azzurra impegnata oggi in campo femminile, Rachele Paris, ha sconfitto al debutto nei +70 kg la bosniaca Ana Lasic per poi perdere ai quarti con la francese Leonie Minkada-Caquineau e ai recuperi la ceca Anna Krouzkova. Eliminato ai ripescaggi anche Leonardo Copat nei -81 kg, mentre sono usciti di scena al primo turno Alex Carta (sempre nei -81 kg), Tiziano Russo (-90 kg) e Yossef Boutrig (-90 kg).

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata degli Europei Cadetti 2024 di judo:

-70 kg F

1 Andric (Srb)

2 Suprunenko (AIN)

3 Oliinyk-Korniiko (Ukr) e Van Lijf (Ned)

+70 kg F

1 Banaszewska (Pol)

2 Minkada-Caquineau (Fra)

3 Kaszperovaova (Cze) e Petrunina (AIN)

-81 kg M

1 Kantaev (AIN)

2 Solianyk (Ukr)

3 Cremers (Bel) e Distel (Ger)

-90 kg M

1 Lebid (Ukr)

2 Genys (Ltu)

3 Sonntag (Fra) e Manfelds (Lat)

+90 kg M

1 Masak (Est)

2 Akhundov (Aze)

3 Morau (AIN) e Kobaladze (Geo)