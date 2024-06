Judo, Italia distante dal podio nel Team Event degli Europei Cadetti. Oro alla Francia

Si chiude con un risultato negativo in chiave azzurra la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Cadetti 2024 di judo, disputati sui tatami della Asics Arena di Sofia (Bulgaria). Quest’oggi la rassegna continentale Under 18 metteva in palio il titolo nella prova a squadre miste, con l’Italia che schierava un team per provare a salire sul podio.

Purtroppo la compagine tricolore non ha raggiunto l’obiettivo sperato, restando abbastanza lontana dalla zona medaglie. Una vittoria e due sconfitte il bilancio complessivo dell’Italia nel Team Event odierno, con Rachele Paris che ha brillato vincendo due combattimenti su due dimostrando un buon potenziale in prospettiva tra i pesi massimi.

L’unico successo nostrano è arrivato al primo turno per 4-1 contro Cipro grazie ai punti messi a segno da Iulia Airola Granaci (-48 kg), Giuseppe Gesuele (-60 kg), Andrea Mocerino (-81 kg) e Paris (+63 kg). La selezione azzurra ha poi perso ai quarti contro i Paesi Bassi e ai recuperi contro l’Azerbaigian, sempre per 4-1. Medaglia d’oro alla Francia, che ha avuto la meglio allo spareggio in finale sulla Turchia. Bronzo a Germania e Polonia.