Judo, 7 azzurri saranno teste di serie nel sorteggio olimpico di Parigi. Scutto e Bellandi n.1 del seeding

Con la chiusura del periodo di qualificazione e la pubblicazione dei ranking olimpici definitivi, ci si può cominciare a proiettare verso il sorteggio dei tabelloni delle 14 categorie di peso individuali (oltre a quello del Team Event, che ha però dinamiche diverse) di judo in occasione dei Giochi di Parigi 2024. L’Italia si presenta all’appuntamento clou del triennio con un gruppo di 12 atleti per provare a raccogliere quanto seminato nelle ultime stagioni.

La competitività della Nazionale maggiore azzurra non si misura però soltanto con il numero di pass conquistati (sono mancate all’appello solo 2 categorie maschili, la -60 e la +100 kg), ma soprattutto con la qualità dei judoka che voleranno in Francia. La selezione tricolore potrà schierare infatti ben 7 teste di serie, che dovrebbero quindi evitare almeno sulla carta alcuni tra i big internazionali più temibili fino agli ottavi compresi.

Assunta Scutto e Alice Bellandi verranno sorteggiate addirittura da n.1 del seeding rispettivamente nei -48 e -78 kg, ma avranno il vantaggio di evitare le altre teste di serie nei primi turni anche Odette Giuffrida (n.3 nei -52 kg), Asya Tavano (n.7 o n.8 nei +78 kg), Manuel Lombardo (n.4 nei -73 kg), Matteo Piras (n.8 nei -66 kg) e Christian Parlati (n.8 nei -90 kg).

Posizioni che però non mettono necessariamente alcuni dei nostri portacolori al riparo da possibili brutte sorprese, a causa della presenza di alcune mine vaganti nel sorteggio come la fuoriclasse giapponese Uta Abe, dominatrice incontrastata e strafavorita per la medaglia d’oro a Parigi che non è inclusa nelle 8 teste di serie della -52 kg e quindi potrà incrociare potenzialmente già al primo turno per esempio la n.1 del ranking Diyora Keldiyorova o la stessa Giuffrida. Nelle prossime settimane, quando verranno ufficializzate le scelte dei vari Comitati Olimpici Nazionali (in caso di “doppioni” all’interno di una singola categoria), analizzeremo poi nel dettaglio i probabili avversari degli azzurri verso il Final Block a Parigi.