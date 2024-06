Jasmine Paolini e le magnifiche cinque: le finali italiane negli Slam, c’è anche un derby

Jasmine Paolini è diventata la quinta italiana a qualificarsi a una finale Slam. La tennista toscana ha staccato per il biglietto per l’atto conclusivo del Roland Garros e sabato 8 giugno tornerà in campo sulla terra rossa di Parigi per sfidare la polacca Iga Swiatek. Dopo nove anni un’azzurra torna a lottare per uno dei quattro trofei più importanti del circuito internazionale, il Bel Paese ne ha portati a casa soltanto un paio con le donne.

Nel 2015 andò in scena un memorabile derby agli US Open, dove Flavia Pennetta sconfisse Roberta Vinci (che in semifinale aveva eliminato sua maestà Serena Williams). Gli altri precedenti si sono palesati tutti al Roland Garros: Francesca Schiavone trionfò nel 2010 battendo l’australiana Samantha Stosur, mentre l’anno dopo perse contro la cinese Li Na; Sara Errani si dovette arrendere alla russa Maria Sharapova nel 2012.

ITALIANE IN FINALE NEGLI SLAM

2010, Roland Garros: Francesca Schiavone vs Samantha Stosur 6-4, 7-6

2011, Roland Garros: Francesca Schiavone vs Li Na 4-6, 6-7

2012, Roland Garros: Sara Errani vs Maria Sharapova 6-3, 6-2

2015, US Open: Flavia Pennetta vs Roberta Vinci 7-6, 6-2