Jasmine Paolini approda in top-10: quante italiane ci sono riuscite. Toscana in bella compagnia

In club esclusivo. Jasmine Paolini con talento e dedizione sta trovando qualcosa che non pensava di avere. Un 2024 strepitoso per la toscana, capace di raggiungere prima del Roland Garros gli ottavi di finale agli Australian Open e di vincere il WTA1000 di Dubai. Sulla terra rossa di Parigi è arrivato però il riscontro inatteso, ovvero l’approdo alle semifinali.

Oggi Jasmine ha sconfitto la n.4 del ranking, Elena Rybakina, con il punteggio di 6-2 4-6 6-4. Con questo risultato ha avuto accesso per la prima volta in carriera al penultimo atto di uno Slam, scalando la classifica e diventando n.10 del mondo (virtuale). Quali e quanti sono state le giocatrici azzurre a rientrare nel novero della top-1o in passato?

Paolini è in bella compagnia, perché i nomi sono quelli delle “Fantastiche 4” del tennis femminile italiano, vale a dire Francesca Schiavone, Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Schiavone, vincitrice del Roland Garros nel 2010 e nei quarti di finale in tutti i tornei del Grande Slam, aveva ottenuto il suo best ranking il 31 gennaio 2011 (n.4).

Errani, attuale compagna di doppio di Jasmine, può vantare la Finale a Parigi del 2012, la semifinale agli US Open e i quarti di finale agli Australian Open di quello stesso anno, salendo al quinto posto mondiale il 20 maggio 2013. Pennetta da par suo aveva chiuso con il botto la sua carriera con il titolo a New York nel 2015, salendo al sesto mondiale il 28 settembre di quello stesso anno, mentre Vinci (finalista in quella storica partita contro Pennetta), occupò il settimo posto del ranking il 9 maggio 2016. Otto anni dopo, Jasmine è la prima italiana a essere nell’elite del tennis mondiale.