Jannik Sinner: “Le prime partite sull’erba non sono mai facili, Maroszan è un giocatore con tanto talento”

Un altro set perso, al tie-break, un altro punto magnifico, ma soprattutto un’altra bellissima vittoria da numero uno al mondo per Jannik Sinner. L’azzurro si è imposto nel secondo turno dell’ATP 500 di Halle per 6-4 6-7 (4) 6-3 contro l’ungherese Fabian Maroszan. L’erba dunque continua ad esaltare l’altoatesino, che approda ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas (n.6 del seeding) e il tedesco Jan-Lennard Struff.

Le sue parole subito dopo il match: “È la prima volta che ci affrontiamo, ha già battuto giocatori incredibili. Quindi sapevo che avrei dovuto giocare molto bene. Primo set equilibrato, avanti di un set mi ha ripreso e nel terzo ho cercato di essere un po’ più aggressivo. Fabian è un giocatore con tanto talento e lo ha dimostrato”.

Jannik Sinner si è poi soffermato su un aspette tecnico: “Bisogna variare un po’ di più con la seconda, forse essere un pochino più aggressivi, ma lui ha risposto molto bene. La prima funziona”. In chiusura: “Le prime due partite sull’erba non sono mai facili, è una superficie un po’ diversa, anche se vinci in due set non è detto che la partita sia stata facile”.