Italia-USA, Nations League volley femminile 2024: orario quarti di finale, tv, streaming

Saranno le campionesse Olimpiche in carica degli USA le avversarie delle azzurre nei quarti di finale della Nations League 2024 di volley femminile. Sede ospitante delle Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante sarà Bangkok (Thailandia), con le partite che si giocheranno nel weekend dal 20 al 23 giugno.

Sono ancora due i giorni e tre gli orari possibili per vedere in campo le ragazze di Julio Velasco, con il calendario preciso ancora in via di definizione. Al più presto l’Italia giocherà il suo quarto di finale giovedì 20 giugno alle 12.00, oppure scenderà in campo venerdì 21 in uno slot tra quello delle 12.00 e quello delle 15.30. Paola Egonu e compagne arrivano alla Final Eight in grande slancio, avendo chiuso il girone in seconda posizione alle spalle del Brasile, con solo due sconfitte.

Una proprio contro le sudamericane e l’altra arrivata per mano delle polacche, capitolate nell’ultima giornata contro la Cina e protagoniste di un doppio regalo alle azzurre: secondo posto in Nations e sorpasso nel ranking FIVB. Molto importante questo elemento, visto che oggi si chiude la corsa verso Parigi 2024, con l’Italia che sale in terza posizione e sarà in prima fascia nel sorteggio dei gironi delle Olimpiadi, evitando così Turchia e Brasile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e USA, sfida valida per i quarti di finale della Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Giovedì 20 giugno ore 12.00 / Venerdì 21 giugno ore 12.00 o 15.30 Italia vs USA (Bangkok, Thailandia) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-USA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.