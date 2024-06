Italia-Svizzera, Europei calcio 2024: programma ottavi, orario, tv, streaming

A partire da sabato 29 giugno prenderanno il via gli ottavi di finale degli Europei 2024 di calcio. La Nazionale italiana di Luciano Spalletti si è garantita l’accesso alla fase a eliminazione diretta, giungendo seconda nel Gruppo B alle spalle della Spagna. Quattro i punti ottenuti dagli azzurri nel proprio girone, frutto della vittoria contro l’Albania e del pareggio all’ultimo secondo contro la Croazia.

La rete al 90+7′ di Mattia Zaccagni è stato un lampo nel buio, di una partita contro i croati giocata male dai nostri portacolori. Sul cammino ci sarà da affrontare la Svizzera, che ottime cose ha messo in mostra finora, sfiorando anche il successo contro i padroni di casa della Germania. Un incrocio che fa riaffiorare ricordi positivi e negativi nel recente passato.

Il riferimento è alla netta affermazione nella fase a gironi degli Europei di tre anni fa degli azzurri, ma anche a quel pari nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022, che complicò ed estromise posteriormente la formazione tricolore per la seconda volta consecutiva alla fase finale di una rassegna iridata. Per questo, la partita ha molteplici significati.

La partita tra Italia e Svizzera e tutti gli altri ottavi di finale degli Europei 2024 di calcio saranno trasmessi in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile anche seguire il match degli azzurri contro gli elvetici e tutti gli ottavi di finale ore 21.00 dal 30 giugno al 2 luglio su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali degli incontri.

ITALIA SVIZZERA OTTAVI DI FINALE EUROPEI CALCIO 2024

OTTAVI DI FINALE

Sabato 29 giugno

18.00 Italia vs Svizzera allo Stadio Olimpico di Berlino

21.00 Germania vs Danimarca al Westfalenstadion di Dortmund

Domenica 30 giugno

18.00 Inghilterra vs Slovacchia alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen

21.00 Spagna vs Georgia al RheinEnergieStadion di Colonia

Lunedì 1° luglio

18.00 Francia vs Belgio alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf

21.00 Portogallo vs Slovenia al Waldstadion di Francoforte

Martedì 2 luglio

18.00 Romania vs Paesi Bassi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera

21.00 Austria vs Turchia alla Red Bull Arena di Lipsia

PROGRAMMA OTTAVI DI FINALE EUROPEI 2024 CALCIO: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD trasmetterà Italia-Svizzera e dal 30 giugno solo gli ottavi in programma alle 21.00; Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 garantiranno una copertura completa.

Diretta streaming: RaiPlay trasmetterà Italia-Svizzera e dal 30 giugno solo gli ottavi in programma alle 21.00; SkyGo e NOW garantiranno una copertura completa.

Diretta testuale: OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali di tutti gli ottavi di finale.