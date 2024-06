Italia-Slovenia Nations League volley in tv: orario, programma, streaming

Domani, sabato 22 giugno (ore 20.30) si gioca Italia-Slovenia, penultima partita della fase preliminare della Nations League 2024 di volley maschile. Con la vittoria sulla Bulgaria gli azzurri hanno ufficialmente staccato il pass per la Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante, e in un palazzetto completamente gremito a Lubiana andranno a caccia di un altro successo contro i padroni di casa.

Buone le risposte date al CT azzurro dalle seconde linee, chiamate in causa per dare una settimana di riposo ai titolari una volta ottenuta l’aritmetica certezza di essere qualificati per le Olimpiadi. Una nazionale giovanissima, che ha tenuto botta prima per tre set contro la Polonia, salvo poi nel finale calare sempre sotto i colpi dei campioni d’Europa praticamente al gran completo, mentre poi hanno dominato contro la Bulgaria. Un primo set tirato con la squadra allenata da Gianlorenzo Blengini, ma poi due parziali in cui l’Italia ha dilagato facendo vedere cose molto interessanti. Ora la sfida alla Slovenia, formazione tostissima e scontro diretto in classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Slovenia, penultima partita della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 22 giugno

Ore 20.30 Italia vs Slovenia (Lubiana, Slovenia) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.