Italia-Giappone oggi in tv, orario finale Nations League volley femminile: programma e streaming

Oggi, domenica 23 giugno (ore 15.30), si gioca Italia-Giappone, finale della Nations League 2024 di volley femminile. Un cammino imperioso quello delle ragazze di Julio Velasco, che vogliono compiere l’ultimo passo e alzare al cielo il prestigioso trofeo internazionale per la seconda volta in tre anni, dopo aver vinto anche l’edizione del 2022. L’avversaria delle azzurre sarà il Giappone, che ha sconfitto a sorpresa il Brasile nella seconda semifinale di ieri.

L’Italia sta disputando una Nations League semplicemente perfetta, a cui manca solo la ciliegina sulla torta. Ieri in semifinale le azzurre sono state autrici di una prestazione monstre, rifilando una vera e propria lezione pallavolistica alla malcapitata Polonia. Un tre a zero senza appello, dominando tutti i parziali e riscattando un paio di sconfitte recenti che bruciavano ancora. Julio Velasco e il suo staff, con un triumvirato che si completa con Lorenzo Bernardi e Massimo Barbolini, hanno rivoltato la squadra come un calzino, reintegrando tutte le migliori e dando un gioco fluido, bello e divertente ad una nazionale che, se al completo e con la testa giusta, diventa quasi imbattibile.

Questa finale è un ulteriore passaggio di crescita verso Parigi, con il vero obiettivo stagionale che è sfatare il tabù della medaglia al femminile e dell’oro nella pallavolo in generale. Ma per arrivarci di slancio è fondamentale la partita di oggi, e la giocheremo contro il Giappone. Nipponiche che sono state capaci di rifilare la prima sconfitta stagionale al Brasile, vincendo una battaglia totale per 15-12 al quinto e decisivo set. Le verdeoro facevano indubbiamente più pausa, ma guai a sottovalutare le asiatiche; specialiste in fase difensiva e capaci di allungare lo scambio a dismisura. Non c’è stato lo scontro diretto nel round robin tra le azzurre e le giapponesi, quindi si partirà un po’ più al buio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Giappone, sfida valida per la Finale della Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE, FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Domenica 23 giugno

Ore 15.30 Italia vs Giappone (Bangkok, Thailandia) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.