Italia da record al Roland Garros: Jannik Sinner e Jasmine Paolini e il doppio in semifinale…

Sono giorni davvero incredibili a Parigi per il tennis italiano. Se la stella di Jannik Sinner si sta confermando sempre più luminosa, grazie alla semifinale raggiunta ieri nel Roland Garros e alla certezza di essere lunedì 10 giugno il nuovo n.1 del mondo per il ritiro di Novak Djokovic a causa dell’infortunio al ginocchio destro, non si poteva prevedere che anche negli altri tabelloni dello Slam francese ci potessero essere riscontri così importanti.

È il caso di Jasmine Paolini. La toscana ha sconfitto quest’oggi la n.4 del mondo, Elena Rybakina, con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 e per la prima volta in carriera sarà nel penultimo atto di un Major. Un risultato che ha permesso all’allieva di Renzo Furlan di entrare virtualmente in top-10 (n.10) e di dar seguito a un percorso da sogno.

Non era mai accaduto che l’Italia, nell’Era Open, riuscisse ad avere in semifinale in Major nella stessa edizione un giocatore e una giocatrice in singolare.

1 – For the first time in the Open Era Italian players will feature in the semi-finals of both Women’s and Men’s Singles draws in a Grand Slam event. Fable.#rolandgarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/kw6N56OQPc — OptaAce (@OptaAce) June 5, 2024

Il tutto viene corredato dall’incedere in doppio di Simone Bollelli e Andrea Vavassori. I due azzurri, infatti, sono riusciti a piegare in rimonta la forte coppia Ram/Salisbury per 1-6 6-3 6-4 e anche loro vanno a caccia di soddisfazioni in semifinale.

Un’edizione dunque d’eccellenza senza precedenti, in attesa anche di novità dal doppio femminile formato da Sara Errani e da Paolini, che vorranno chiudere il cerchio ed essere anche loro al penultimo atto. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.