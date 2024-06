Italia-Cina volley femminile: dove vedere in tv la Nations League, orario, programma, streaming

Domani, domenica 2 giugno (13.30), si gioca Italia-Cina, partita valida per la fase a gironi della Nations League 2024 di volley femminile. Si chiude la settimana contro le fortissime padrone di casa per la nazionale di Julio Velasco, che vuole subito riscattare la sconfitta subita contro il Brasile al termine di una partita tiratissima.

L’Italia ha fatto vedere momenti di qualità di pallavolo altissima, in una partita dal tasso tecnico elevatissimo. Nonostante la sconfitta per le azzurre nella partita contro le sudamericane sono arrivate indicazioni positive: il livello per giocare contro le migliori al mondo c’è. Il pass olimpico non è in pericolo, c’è solo da riuscire a gestire meglio i momenti di inerzia favorevole, e imparare a chiudere le partite quando l’avversario è acqua alla gola. Come nel quarto set, con le italiane avanti 15-11 e non in grado di estromettere definitivamente il Brasile dalla partita.

Le ragazze di Velasco sono comunque in buona posizione per accedere alle Final Eight, e il margine di miglioramento che si vede è enorme. C’è da sistemare la ricezione, ma anche la profondità del roster è indubbiamente una delle note liete. Praticamente scontato il doppio cambio in diagonale opposto-palleggio per mettere Ekaterina Antropova in prima linea, e al centro abbiamo quattro fuoriclasse che possono ruotare in base alla giornata. La Cina difende tutto, quindi sarà importante avere pazienza e aspettare il momento giusto per colpire. Difficoltà della partita sarà sicuramente anche il pubblico, con tredicimila tifosi pronti a riempire l’arena di Macao.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cina, sfida valida per la Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CINA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Domenica 2 giugno

Ore 13.30 Italia vs Cina (Macao, Cina)

PROGRAMMA ITALIA-CINA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.