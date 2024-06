Italia-Cina oggi in tv, Nations League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi domenica 2 giugno (ore 13.30) si gioca Italia-Cina, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo per disputare la quarta e ultima partita Macao (Cina), dopo aver affrontato Francia, Repubblica Dominicana e Brasile nei giorni precedenti. Si preannuncia un incontro particolarmente avvincente e appassionante contro le fortissime padrone di casa, un vero e proprio scontro diretto tra due compagini di riferimento nel panorama internazionale.

L’Italia insegue il successo di lusso e punta a ottenere un’affermazione importantissima in ottica qualificazione alla Final Eight, oltre che decisiva per ipotecare in maniera sostanzialmente definitiva il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. A guidare la formazione del CT Julio saaranno soprattutto la bomber Paola Egonu, le schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, la palleggiatrice Alessia Orro, il libero Monica De Gennaro. Ekaterina Antropova resta a disposizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cina, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CINA VOLLEY OGGI

Domenica 2 giugno

Ore 13.30 Italia vs Cina – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-CINA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.