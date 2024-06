Italia-Canada oggi in tv, Nations League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi martedì 11 giugno (ore 12.20) si gioca Italia-Canada, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Fukuoka (Giappone) per disputare il primo incontro della terza e ultima finestra della fase preliminare. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno vinto sei partite sulle otto giocate e occupano il terzo posto in classifica generale, in piena lotta per l’accesso alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante.

L’Italia insegue un altro successo, che nei fatti sancirebbe la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso il ranking FIVB (bisognerà poi attendere le varie verifiche matematiche visto il complesso algoritmo). A guidare la formazione del CT Julio saranno soprattutto la bomber Paola Egonu, le schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, la palleggiatrice Alessia Orro, il libero Monica De Gennaro. L’opposto Ekaterina Antropova resta a disposizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

A CHE ORA ITALIA-CANADA DI VOLLEY FEMMINILE OGGI IN TV

Martedì 11 giugno

Ore 12.20 Italia vs Canada – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-CANADA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.