Italia-Bulgaria oggi in tv, Nations League volley: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 20 giugno (alle ore 16.30) si gioca Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League di volley maschile. Gli azzurri proseguono la trasferta a Lubiana (Slovenia) dopo aver affrontato la Polonia ieri sera e cercheranno di ottenere un risultato importante in ottica classifica generale, tenendo conto che gli azzurri si sono già garantiri la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo e hanno già strappato l’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il CT Fefé De Giorgi ha lasciato a riposo diversi big per questo appuntamento in terra balcanica. Non saranno della partita il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Yuri Romanò, il libero Fabio Balaso, i centrali Roberto Russo, Gianluca Galassi e Simone Anzani. I giocatori di riferimento saranno il bomber Alessandro Bovolenta, i martelli Francesco Recine e Tommaso Rinaldi, il regista Riccardo Sbertoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Ottawa sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA VOLLEY OGGI

Giovedì 20 giugno

Ore 16.30 Italia vs Bulgaria – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.