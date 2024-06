IndyCar, terzo week-end consecutivo d’azione nella spettacolare Road America

Dopo la Indy500 ed il GP di Detroit riprende la NTT IndyCar Series 2024 con l’imperdibile evento in quel di Road America. Tutto è pronto dallo Stato del Wisconsin per una delle prove più attese dell’anno, round che si prospetta particolarmente interessante all’interno di una delle piste più lunghe del North America.

Il neozelandese Scott Dixon (2020 race-1, 2017), l’australiano Will Power (2016), il californiano Alexander Rossi (2019), l’americano Josef Newgarden (2018, 2022), lo spagnolo Alex Palou (2021-2023) e lo svedese Felix Rosenqvist (2020 race-2) sono i protagonisti che vantano almeno un successo nell’ America’s National Park of Speed, impianto rimasto immutato nella sua conformazione sin dalla sua creazione avvenuta nel lontano 1955.

In quel di Elkhart Lake sono molti coloro che possono inserirsi nella lotta per il successo. Tutti dovranno sicuramente riprendere le misure con un tracciato differente rispetto al passato a dodici mesi da una significativa riasfaltatura.

Il circuito di Road America ha una metratura di 4.048 miles (6.515 km), intervallati da 14 pieghe. Ricordiamo che la IndyCar è tornata a correre nel 2016 dopo una lunga pausa iniziata nel 2008. La pista è stata completamente riasfaltata lo scorso anno, dopo dodici mesi la condizione sarà leggermente differente in termini di consumi e di guida.