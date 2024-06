IndyCar, Palou regola Herta e vince a Laguna Seca

Alex Palou ha vinto la gara di Laguna Seca della NTT IndyCar Series. Il #9 di Ganassi, autore della pole-position con un giro strepitoso nella giornata di ieri, trionfa in California per la seconda volta in carriera, lo spagnolo svetta davanti ai padroni di casa Colton Herta ed Alexander Rossi.

Alex Palou (Ganassi #9) ha dovuto subito piegarsi al via a Kyle Kirkwood (Andretti Global #27). L’americano ha preso la vetta alla prima frenata ed ha subito provato subito a fare la differenza, un lungo periodo in green flag ha reso sin da subito importante la strategia. La competizione è entrata nel vivo nel corso del 35mo passaggio dopo un errore in curva 4 da parte di Luca Ghiotto (Coyne #51), nuovamente presente in IndyCar dopo le esperienze al Barber ed in quel di Indianapolis.

Tutti hanno effettuato la prima sosta della giornata, Palou ha ritrovato il primato davanti a Romain Grosjean (Juncos Racing #77). Il francese ha provato a più riprese ad impensierire il due volte campione, determinato a tornare al successo e magari anche in testa al campionato.

La prova è entrata nel vivo dopo la metà competizione con un testacoda e la successiva caution dovuta ad un testacoda da parte di Marcus Armstrong (Ganassi #11). Josef Newgarden #2 ha approfittato della situazione per trovarsi in pit road al momento della bandiera gialla, il pilota del Team Penske si è quindi ritrovato secondo alle spalle di Alex Palou.

Il GP di Laguna Seca ha visto l’auto #9 dell’iberico gestire una nuova ripartenza a meno di 15 giri dalla fine dopo una noia meccanica da parte di Jack Harvey (Dale Coyne Racing #18). Il catalano si è ritrovato questa volta a difendersi da Colton Herta, in recupero con la propria monoposto #26 di Andretti. Il padrone di casa ha avuto una seconda chance di impensierire il due volte campione, l’americano si è riavvicinato alla testa della corsa dopo l’ennesima neutralizzazione della serata per un contatto tra Kyffin Simpson (Ganassi #4) e Graham Rahal (Rahal #15).

Palou ha respinto Herta, il 27enne ha colto la seconda affermazione stagionale davanti al #26 dello schieramento, Alexander Rossi (McLaren #7), Grosjean, Kirkwood, il neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9), l’australiano Will Power (Penske #12) ed il messicano Pato O’Ward (McLaren).

Prossima tappa tra due settimane a Mid-Ohio, la prima della storia con i nuovi propulsori ibridi.

INDYCAR LAGUNA SECA CLASSIFICA FINALE

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 95 P 22 25.171 24.755 19.059 1:09.698 115.595 1:09.079 116.632 3

26 RUN Colton Herta Andretti Global 95 P 21 1.978 1.978 25.298 25.162 19.083 1:09.543 115.853 1:09.543 115.853 3

7 RUN Alexander Rossi Arrow McLaren 95 O 12 4.514 2.536 25.133 25.023 19.190 1:10.300 114.606 1:09.421 116.057 3

77 RUN Romain Grosjean Juncos Racing 95 P 18 4.824 0.311 25.195 24.888 19.109 1:09.874 115.305 1:09.338 116.195 3

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 95 P 2 8.677 3.853 25.330 24.900 19.192 1:10.310 114.589 1:09.874 115.306 3

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 95 P 46 9.150 0.474 25.321 25.091 19.275 1:10.318 114.576 1:10.035 115.04 3

12 RUN Will Power Team Penske 95 P 16 9.996 0.846 25.092 25.055 19.260 1:10.376 114.482 1:09.569 115.811 3

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 95 P 0 10.621 0.625 25.066 24.805 19.248 1:10.561 114.182 1:09.257 116.332 3

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 95 O 1 11.002 0.381 25.135 24.811 19.137 1:10.572 114.164 1:09.154 116.505 3

28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 95 O 17 11.640 0.637 25.092 24.690 19.065 1:10.813 113.776 1:08.973 116.811 3

60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 95 P 33 12.709 1.069 25.428 25.153 19.318 1:11.307 112.987 1:09.984 115.123 3

6 RUN Nolan Siegel Arrow McLaren 95 O 10 13.130 0.422 25.248 0.000 19.394 1:11.252 113.074 1:09.776 115.467 3

20 RUN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 95 P 46 14.377 1.246 25.390 25.285 19.312 1:11.924 112.018 1:10.129 114.885 4

30 RUN Pietro Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing 95 P 16 14.754 0.377 25.142 0.000 19.368 1:11.851 112.132 1:09.248 116.347 5

45 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 95 48 15.074 0.320 25.511 25.227 19.218 1:11.630 112.478 1:10.060 114.998 4

66 RUN David Malukas Meyer Shank Racing 95 P 8 18.501 3.426 25.266 25.029 19.229 1:12.247 111.517 1:10.046 115.022 4

8 RUN Linus Lundqvist Chip Ganassi Racing 95 P 68 20.172 1.671 25.176 25.099 19.338 1:14.087 108.747 1:09.908 115.249 6

78 RUN Agustin Canapino Juncos Racing 95 P 7 23.545 3.372 25.159 0.000 19.270 1:09.749 115.511 1:09.714 115.569 4

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 95 P 13 27.257 3.712 25.178 0.000 19.046 1:11.570 112.572 1:09.189 116.446 4

41 RUN Sting Ray Robb A.J. Foyt Enterprises 94 O 50 1 lap 1 lap 25.520 25.303 19.489 1:13.329 109.872 1:10.672 114.003