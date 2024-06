IndyCar, l’estate 2024 riprende da Laguna Seca

L’impegnativa estate della NTT IndyCar Series 2024 continua in quel di Laguna Seca, tradizionale tracciato che negli ultimi anni ha sempre accolto la finale del campionato. Il ‘Firestone Grand Prix of Monterey’ resta in ogni caso protagonista, una sfida da non perdere all’interno di una delle piste più famose del North America.

Il padrone di casa Colton Herta vanta due affermazioni in questo tracciato (2019-2022), mentre nel 2022 fu lo spagnolo Alex Palou ad imporsi. Chip Ganassi Racing insegue il tris dopo aver vinto anche nel 2023 con il neozelandese Scott Dixon.

Il WeatherTech Raceway Laguna Seca è tornato nei piani della IndyCar Series nel 2019 rimpiazzando il Sonoma Raceway. Dal 2005 al 2018 non si è più corso nel famoso percorso statunitense che ha visto primeggiare anche i nostri colori. Non possiamo infatti dimenticare il leggendario ‘The Pass’ di Alex Zanardi, decisivo per la vittoria nel 1996 nei confronti di Bryan Herta.

Will Power, invece, guida il campionato alla vigilia dell’ottava delle diciassette manifestazioni in programma. Il vincitore della tappa di Road America vanta 236p all’attivo, il #12 di Penske precede di sole cinque lunghezze il già citato Palou.