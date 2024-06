Il tabellone dell’Italia agli Europei: tra conti in sospeso e vecchie conoscenze

Dopo aver evitato all’ultimo minuto (grazie al gol del pareggio di Zaccagni con la Croazia al 98′) una clamorosa eliminazione nella fase a gironi, l’Italia si appresta ad affrontare la Svizzera agli ottavi di finale degli Europei 2024 di calcio in Germania. Gli Azzurri saranno di scena a Berlino sabato 29 giugno (ore 18.00), con la prospettiva di un tabellone davvero interessante e aperto fino alla semifinale compresa.

Quasi tutte le big della manifestazione si ritrovano infatti nella parte alta del tabellone (Germania padrona di casa, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio), mentre dall’altro lato restano di fatto solamente le due finaliste dell’ultima edizione. In caso di vittoria sugli elvetici, che hanno contribuito alla nostra mancata qualificazione ai Mondiali 2022, gli uomini di Luciano Spalletti incrocerebbero infatti ai quarti una tra Inghilterra (per il remake della finale di Wembley) e Slovacchia.

Bellingham e compagni non hanno brillato (per usare un eufemismo) nel girone, ma il potenziale offensivo della rosa è impressionante e l’adrenalina della fase a eliminazione diretta potrebbe sbloccare gli ingranaggi di una squadra sin qui spenta. Se l’Italia dovesse superare anche quell’ostacolo (o comunque in alternativa la Slovacchia di Calzona), si profilerebbe a quel punto una semifinale tutto sommato accessibile.

Il terzo quarto del tabellone promuoverà infatti in semifinale una tra Romania, Olanda, Austria e Turchia, che si giocano quindi una grande occasione ed il ruolo di rivelazione della rassegna continentale (a meno che non ci sia un exploit agli ottavi di Georgia, Slovenia o Slovacchia agli ottavi contro le superpotenze del calcio europeo).