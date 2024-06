Il tabellone dell’Italia agli Europei di calcio: conto in sospeso con la Svizzera, poi gli spettri Bellingham e Mbappé?

L’Italia si è qualificata all’ultimo respiro agli ottavi di finale degli Europei 2024 di calcio, grazie al gol di Zaccagni contro la Croazia: la rete del pareggio (1-1) è stata siglata all’ottavo minuto di recupero, in coda a una partita complessivamente ben giocata dagli azzurri, finiti però sotto nel punteggio per merito di Modric. Quando ormai tutto sembrava perduto, l’ultimo affondo della nostra Nazionale è andato a segno e questo risultato ha permesso di staccare il biglietto per la fase a eliminazione diretta della rassegna continentale.

I Campioni d’Europa sono stati promossi in virtù del secondo posto nel gruppo B e ora incroceranno la seconda classificata del gruppo A, ovvero la Svizzera che due giorni fa è stata riacciuffata dalla Germania soltanto in pieno recupero. I ragazzi del CT Luciano Spalletti torneranno in campo sabato 29 giugno (ore 18.00) per fronteggiare gli elvetici, con l’obiettivo di saldare il conto in sospeso: i rossocrociati erano nello stesso girone di qualificazione agli ultimi Mondiali, chiusero al secondo posto e poi vennero eliminati ai playoff.

L’eventuale quarto di finale sarebbe contro la vincente della sfida tra la prima classificata del gruppo C (al momento guidato dall’Inghilterra con 4 punti, davanti ai 2 di Danimarca e Slovenia, 1 per la Serbia; l’ultima giornata prevede Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia) e una delle migliori terze classificate (o dal gruppo D di Francia, Olanda, Austria, Polonia o dal gruppo E di Romania, Belgio, Slovacchia, Ucraina o dal gruppo F di Portogallo, Turchia, Cechia, Georgia). All’orizzonte ci potrebbe dunque essere lo spettro di Bellingham e compagni, rivincita della finale di tre anni fa vinta dalla nostra Nazionale a Wembley.

L’Italia giocherà prima a Berlino e poi eventualmente a Düsseldorf, con l’intento di meritarsi il viaggio per Dortmund. Nell’eventuale semifinale, che rappresenterebbe un traguardo enorme considerando i presagi della vigilia, gli azzurri potrebbero incrociare la favoritissima Francia: se i Galletti dovessero vincere il proprio girone (se la giocano con l’Olanda, l’ultima giornata prevede Francia-Polonia e Olanda-Austria) allora finirebbero in quella parte di tabellone e, dopo un ottavo contro la seconda del gruppo F (sulla carta la Turchia), dovrebbe fare i conti con la vincente della sfida tra la prima del gruppo E e una delle migliori conti. Che sulla strada dell’Italia ci sia la corazzata di Mbappé? Di sicuro Spagna, Germania e Portogallo non verranno affrontate prima di un’eventuale finale.

TABELLONE ITALIA EUROPEI CALCIO

Ottavi di finale: vs Svizzera

Eventuali quarti di finale: vs prima classificata gruppo C (Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia)/miglior terza D/E/F

Eventuale semifinale: vs prima gruppo D-seconda gruppo F/prima gruppo E-miglior terza A/C/D