Il tabellone dei quarti di finale del Roland Garros 2024: accoppiamenti e incroci sino alla finale

Il tabellone maschile del Roland Garros 2024 si è allineato ai quarti di finale, dopo la vittoria in rimonta di Alexander Zverev sul danese Holger Rune a notte fonda nell’ultimo ottavo. A conti fatti tra i migliori 8 del torneo figurano i primi 4 della classifica mondiale insieme a quattro teste di serie tra la numero 7 e la 11, che non hanno lasciato spazio dunque ad outsider più lontani nel ranking ATP.

Nonostante le tante difficoltà affrontate contro Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo, il n.1 del seeding Novak Djokovic è ancora in gioco nel Major parigino e sfiderà ai quarti lo specialista della terra battuta Casper Ruud. Da monitorare però le condizioni del serbo (infortunatosi al ginocchio destro), che potrebbe anche decidere di non scendere in campo domani contro il norvegese.

Il vincente di questa partita troverà in semifinale uno tra il tedesco Zverev (#4) e l’australiano Alex De Minaur (#11), già bravissimo ad arrivare sin qui su una superficie che non ha mai digerito fino in fondo. Nella parte bassa del tabellone l’Italia proverà a recitare un ruolo da assoluta protagonista con il numero 2 al mondo Jannik Sinner, che affronta quest’oggi il veterano bulgaro Grigor Dimitrov (#10) con all’orizzonte una eventuale sfida in semifinale contro il vincente del big match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (#3) ed il greco Stefanos Tsitsipas (#9).

TABELLONE QUARTI DI FINALE ROLAND GARROS 2024

Novak Djokovic (1) vs Casper Ruud (7)

Alexander Zverev (4) vs Alex De Minaur (11)

Carlos Alcaraz (3) vs Stefanos Tsitsipas (9)

Jannik Sinner (2) vs Grigor Dimitrov (10)