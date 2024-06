Il programma di domani agli Europei di atletica a Roma: orari 9 giugno, tv, italiani in gara

Domani, domenica 9 giugno, si terrà la terza giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera a Roma. Il weekend si chiude con un programma intenso che prevede l’assegnazione di altri nove titoli continentali, con l’Italia proverà a recitare ancora un ruolo da protagonista con la speranza di conquistare qualche medaglia e tante qualificazioni in finale.

In mattinata spazio alla mezza maratona (maschile e femminile), mentre nella sessione serale la squadra azzurra si giocherà qualcosa di importante nel triplo femminile con Dariya Derkach, nei 1500 metri con Ludovica Cavalli, negli 800 metri con Catalin Tecuceanu (se dovesse raggiungere l’ultimo atto) e soprattutto nei 100 metri femminili con la primatista nazionale Zaynab Dosso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della terza giornata degli Europei di Roma 2024. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport) e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE integrale delle gare con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Domenica 9 giugno

9.00 Mezza maratona (maschile)

9.30 Mezza maratona (femminile)

10.05 Lancio del martello (femminile)

10.45 Salto triplo (maschile), qualificazioni

11.35 Salto in alto (maschile), qualificazioni

11.50 200 metri (maschile), batterie

12.40 400 ostacoli (femminile), batterie

13.20 400 ostacoli (maschile), batterie

20.05 400 metri (femminile), semifinali

20.30 Salto in alto (femminile), finale

20.38 400 metri (maschile), semifinali

21.05 100 metri (femminile), semifinali

21.11 Lancio del martello (maschile), finale

21.21 Salto triplo (femminile), finale

21.35 200 metri (maschile), semifinali

22.04 3000 siepi (femminile), finale

22.27 800 metri (maschile), finale

22.36 1500 metri (femminile), finale

22.53 100 metri (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 21.00 alle 23.00; Rai Sport dalle 13.00 alle 13.40 e dalle 20.00 alle 21.00; Sky Sport Uno dalle 9.00 alle 13.40; Sky Sport Arena dalle 20.00 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Mezza maratona (maschile): Yohanes Chiappinelli, Eyob Faniel, Daniele Meucci, Pasquale Sevarolo, Pietro Riva, Yemaneberhan Crippa

Mezza maratona (femminile): Elisa Palmero, Sara Nestola, Federica Sugamiele, Sofiia Yaremchuk.

Lancio del martello (femminile): Sara Fantini, Rachele Mori.

Salto triplo (maschile): Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje.

Salto in alto (maschile): Marco Fassinotti, Manuel Lando, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi.

200 metri (maschile): Eseosa Desalu, Diego Aldo Pettorossi, Filippo Tortu.

400 ostacoli (femminile): Linda Olivieri.

400 ostacoli (maschile): Giacomo Bertoncelli, Mario Lambrughi.

400 metri (femminile): eventuali Alice Mangione, Anna Polinari, Giancarla Trevisan.

400 metri (maschile): eventuali Riccardo Meli, Edoardo Scotti, Luca Sito.

Salto triplo (femminile): Dariya Derkach.

100 metri (femminile): Zaynab Dosso ed eventualmente Anna Bongiorni.

800 metri (maschile): eventuali Catalin Tecuceanu, Francesco Pernici, Simone Barontini.

1500 metri (femminile): Ludovica Cavalli.