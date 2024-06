Il programma di domani agli Europei di atletica a Roma: orari 8 giugno, tv, italiani in gara

Domani, sabato 8 giugno, è prevista la seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera a Roma. Si preannuncia un day-2 a forti tinte azzurre, con l’assegnazione di altri otto titoli continentali e tante pesanti carte da medaglia per l’Italia. Grande attesa per il debutto del Campione Olimpico Marcell Jacobs, ammesso direttamente in semifinale nei 100 metri insieme a Chituru Ali.

Entra in gioco in semifinale anche Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, mentre Mattia Furlani e Leonardo Fabbri (se dovessero superare oggi lo scoglio delle qualificazioni) sognano il bersaglio grosso nelle finali del salto in lungo e del getto del peso. Da monitorare con attenzione anche la 20 km maschile di marcia, con Francesco Fortunati a caccia di un exploit.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata degli Europei di Roma 2024. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport) e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE integrale delle gare con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Sabato 8 giugno

10.05 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

10.10 3000 siepi (maschile), batterie

10.40 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

10.50 100 metri (femminile), batterie

11.45 400 metri (maschile), batterie

12.10 Eptathlon, salto in lungo

12.20 400 metri (femminile), batterie

18.00 20 km di marcia (maschile)

18.05 Eptathlon, tiro del giavellotto

19.50 800 metri (maschile), semifinale

20.06 Salto in lungo (maschile), finale

20.12 100 ostacoli, semifinale

20.38 110 ostacoli, semifinale

21.02 Getto del peso (maschile), finale

21.10 100 metri (maschile), semifinali

21.37 Lancio del disco (femminile), finale

21.47 Eptathlon, 800 metri

22.08 100 ostacoli, finale

22.18 110 ostacoli, finale

22.28 5000 metri (maschile), finale

22.53 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 10.00 alle 13.00, dalle 18.00 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.00; Rai Sport dalle 20.30 alle 21.00; Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

3000 siepi (maschile): Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami.

Salto con l’asta (femminile): Elisa Molinarolo, Roberta Bruni, Sonia Malavisi.

100 metri (femminile): Anna Bongiorni.

400 metri (maschile): Riccardo Meli, Edoardo Scotti, Luca Sito.

Eptathlon: Sveva Gerevini.

400 metri (femminile): Alice Mangione, Anna Polinari, Giancarla Trevisan.

20 km di marcia (maschile): Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni, Gianluca Picchiottino.

800 metri (maschile): eventuali Catalin Tecuceanu, Francesco Pernici, Simone Barontini.

Salto in lungo (maschile): eventuali Mattia Furlani, Filippo Randazzo, Kareem Mersal.

100 ostacoli: eventuali Giada Carmassi, Veronica Besana, Elena Carraro.

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli, eventuali Hassane Fofana e Nicolò Giacalone.

Getto del peso (maschile): eventuali Leonardo Fabbri, Zane Weir, Lorenzo Del Gatto.

100 metri (maschile): Chituru Ali, Marcell Jacobs, eventuali Matteo Melluzzo e Lorenzo Rigali.

Lancio del disco (femminile): eventuali Daisy Osakue, Stefania Strumillo, Emily Conte.