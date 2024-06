Il programma di domani agli Europei di atletica a Roma: orari 7 giugno, tv, italiani in gara

Domani, venerdì 7 giugno, andrà in scena la giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera allo Stadio Olimpico di Roma. Si preannuncia un day-1 subito molto intenso in chiave azzurra, con il debutto in batteria o in qualificazione di alcuni big della spedizione tricolore come Leonardo Fabbri, Mattia Furlani e Catalin Tecuceanu.

Riflettori puntati però nel tardo pomeriggio sulla Campionessa Olimpica di Tokyo 2021 Antonella Palmisano, impegnata nella 20 km di marcia con ambizioni importanti in ottica podio e vittoria. Da seguire con attenzione anche la staffetta 4×400 mista ed i 5000 metri femminili, mentre il quarto titolo di giornata verrà assegnato nel disco maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata degli Europei di Roma 2024. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport) e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE integrale delle gare con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Venerdì 7 giugno

9.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

9.40 Eptathlon, 100 metri

10.03 Getto del peso (femminile), qualificazioni

10.10 100 ostacoli, batterie

10.40 110 ostacoli, batterie

11.10 Salto triplo (femminile), qualificazioni

11.35 Eptathlon, salto in alto

11.45 1500 metri (femminile), batterie

12.15 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

12.20 800 metri (maschile), batterie

12.55 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

13.05 3000 siepi (femminile), batterie

18.35 20 km di marcia (femminile)

18.40 Eptathlon, getto del peso

19.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni

20.30 Salto in alto (femminile), qualificazioni

21.00 Lancio del disco (maschile), finale

21.10 100 metri (maschile), batterie

21.33 Getto del peso (femminile), finale

21.45 Eptathlon, 200 metri

22.20 4×400 (mista), finale

22.40 5000 metri (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 9.30 alle 13.00, dalle 18.30 alle 20.30, dalle 21.00 alle 23.00; Rai Sport dalle 13.00 alle 14.25 e dalle 20.30 alle 21.00; Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Lancio del disco (maschile): Alessio Mannucci.

Eptathlon: Sveva Gerevini.

100 ostacoli: Giada Carmassi, Veronica Besana, Elena Carraro.

110 ostacoli: Hassane Fofana, Nicolò Giacalone.

Salto triplo (femminile): Dariya Derkach.

1500 metri (femminile): Sintayehu Vissa, Marta Zenoni, Ludovica Cavalli.

Lancio del disco (femminile): Daisy Osakue, Stefania Strumillo, Emily Conte.

800 metri (maschile): Catalin Tecuceanu, Francesco Pernici, Simone Barontini.

Salto in lungo (maschile): Mattia Furlani, Filippo Randazzo, Kareem Mersal.

3000 siepi (femminile): Eleonora Curtabbi.

20 km marcia (femminile): Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi, Valentina Trapletti.

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri, Zane Weir, Lorenzo Del Gatto.

Salto in alto (femminile): Elena Vallortigara, Aurora Vicini.

100 metri (maschile): Matteo Melluzzo, Lorenzo Rigali.

5000 metri (femminile): Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori.