Il palmares di Jannik Sinner: 14° trofeo in carriera, ha vinto su tutte le superfici!

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Halle, sconfiggendo il polacco Hubert Hurkaczz nella finale andata in scena sull’erba tedesca. Il tennista altoatesino si è reso protagonista di un cammino impeccabile in Germania, conquistando il primo titolo in carriera su questa superficie e ampliando ulteriormente il proprio palmares: quello odierno è il quattordicesimo trofeo in carriera.

Nel corso di questa annata agonistica il 22enne aveva già festeggiato agli Australian Open, all’ATP 500 di Rotterdam e al Masters 1000 di Miami. Il numero 1 del mondo vanta in bacheca uno Slam e la Coppa Davis 2023 alzata al cielo insieme ai compagni di Nazionale (non rientra dunque nel computo dei quattordici sigilli).

Lo scorso anno aveva alzato al cielo anche il Masters 1000 di Toronto. A livello di ATP 500, invece, le affermazioni sono quattro, oltre a quella odierna: Rotterdam nel 2024, Vienna e Pechino nel 2023, Washington nel 2021. Sul fronte dei 250, invece, il computo è di sei: Montpellier nel 2023, Umago nel 2022, Anversa, Sòfia e Melbourne nel 2021, Sòfia nel 2020.

Jannik Sinner ha così allungato in testa alla classifica degli italiani con più tornei in bacheca nella storia del tennis in campo maschile. Il 22enne ha definitivamente staccato Adriano Panatta, che si è imposto in dieci occasioni nel corso della propria carriera. Fabio Fognini è a quota 9, Matteo Berrettini a 7, Paolo Bertolucci a 6.

Jannik Sinner ha saputo vincere su tutte le superfici: 6 volte sul cemento outdoor (Australian Open, Miami, Pechino, Toronto, Washington, Melbourne 1), 6 volte sul cemento veloce indoor (Rotterdam, Vienna, Montpellier, Anversa, Sòfia due volte), 1 volta sulla terra rossa (Umago) e 1 volta sull’erba (Halle).

PALMARES JANNIK SINNER

Australian Open 2024

Coppa Davis 2023 (insieme a Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli)

Masters 1000 di Miami nel 2024

Masters 1000 di Toronto nel 2023

ATP 500 di Halle nel 2024

ATP 500 di Rotterdam nel 2024

ATP 500 di Vienna nel 2023

ATP 500 di Pechino nel 2023

ATP 500 di Washington nel 2021

ATP 250 di Montpellier nel 2023

ATP 250 di Umago nel 2022

ATP 250 di Anversa nel 2021

ATP 250 di Sòfia nel 2021

ATP 250 di Melbourne nel 2021

ATP 250 di Sòfia nel 2020