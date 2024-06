Il gesto di Pietro Riva ad Amanal Petros nell’arrivo della mezza maratona: cosa è successo agli Europei di Roma

Un trionfo con il brivido per l’Italia nella prova della mezza maratona maschile, gara valida per gli Europei 2024 di atletica. Sono arrivate medaglie per il Bel Paese. Yemen Crippa ha messo in mostra le sue qualità e, in un arrivo in un gruppo a ranghi ridottissimi, ha fatto la differenza in prossimità dello Stadio Olimpico, andando via e potendosi godere il tripudio.

Crippa ha preceduto un eccellente Pietro Riva, in grado di reagire alla prima accelerazione del vincitore e di andarsi a prendere un argento prestigioso. C’è stato però un episodio che avrebbe potuto vanificare il riscontro, valso tra l’altro anche il successo nella classifica a squadre, visti i piazzamenti di Pasquale Selvarolo (6°), Eyof Faniel (8°) e Yohanes Chiappinelli (10°).

Ci si riferisce al gesto di Riva. Nel momento in cui il nostro portacolori è riuscito ad agganciare negli ultimi 150 metri (sulla pista dell’Olimpico) il tedesco Amanal Petros (3° alla fine), c’è stato un saluto “irridente” quando ha concretizzato il sorpasso.

Riva che sorpassa il tedesco Petros sul rettilineo d’arrivo salutandolo momento di pura italianità pic.twitter.com/EyAd9kF2bM — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) June 9, 2024

Un modo di fare dell’allievo di Stefano Baldini che avrebbe potuto costargli la squalifica. Non è un caso che i riscontri per la graduatoria delle compagini siano arrivati in ritardo. Fortunatamente, il tutto è stato archiviato con un’ammonizione per l’atleta azzurro, senza ulteriori conseguenze.