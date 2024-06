Hockey pista, World Skate Games 2024: le prime informazioni. Attesa per il sorteggio dell’Italia

Arrivano informazioni sempre più concrete circa i Campionati Mondiali 2024 di hockey su pista, competizione che andrà in scena quest’anno in Italia, precisamente a Novara, nel contesto dei World Skate Games, il maxi evento multisport che raggruppa in unico luogo tutte le rassegne iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale.

L’evento clou dell’intera manifestazione si svolgerà dal 15 al 22 settembre, e vedrà al via otto squadre – tra cui ovviamente l’Italia – che verranno divise in due raggruppamenti (girone A e girone B).

L’Argentina e la Spagna saranno le teste di serie rispettivamente del primo e del secondo girone, la cui composizione è prevista nelle prossime settimane. Le altre Nazioni oltre la compagine tricolore saranno Stati Uniti, Angola, Cile, Francia e Portogallo. Superata la fase a gironi le squadre si sfideranno nella classifica fase di eliminazione a incroci, che determinerà il quadro di semifinale e Finale.

Ricordiamo che nel 2022 a San Juan l’Italia dopo delle buone prestazioni è stata eliminata dall’Argentina, poi trionfatrice del Mondiale. Nella finalina tuttavia dovette cedere il passo alla Francia in una disputa risolta solo ai calci di rigore.