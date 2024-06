Helmut Marko preoccupato per il GP del Canada: “Il dominio della Red Bull non esiste più”

Oggi il week end del GP del Canada prenderà il via e c’è curiosità nel capire quale sarà l’evoluzione della tre-giorni a Montreal. Negli ultimi appuntamenti del Mondiale 2024 di F1 la Red Bull sembra aver smarrito il proprio smalto e l’unica affermazione dell’olandese Max Verstappen negli ultimi tre fine-settimana è qualcosa a cui non si era abituati.

Sarà una tendenza? Sul circuito dedicato alla memorica di Gilles Villeneuve si avranno altri elementi per capire gli equilibri in pista. Rispetto a questo tema, il consulente di Red Bull, Helmut Marko, ha detto la sua in maniera molto chiara.

“Il dominio di cui abbiamo goduto nelle prime tre gare non esiste più. La concorrenza si è messa al passo al terzo anno di stabilità regolamentare, ha copiato e addirittura migliorato alcune cose. Nulla di cui vergognarsi, si tratta semplicemente di un’evoluzione logica della situazione“, ha dichiarato il manager austriaco.

“Non arriviamo a Montreal da favoriti, la Ferrari è migliore di noi anche sul giro secco. Se pioverà, però, allora tornerà in gioco il fattore Verstappen. Anche se non siamo più superiori vogliamo vincere e ottenere il massimo, per difendere il titolo di Campioni del Mondo“, ha concluso Marko.