GTWC Europe, Lamborghini in pole alla 24h di Spa

Lamborghini svetta con Franck Perera e GRT Grasser Racing n. 163 nella Superpole della 24h di Spa, appuntamento imperdibile valido per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il francese sigla il nuovo record della pista con soli 36 millesimi di scarto nei confronti della Mercedes n. 48 Team MANN-FILTER di Lucas Auer.

Il tirolese ha avuto la meglio sulla Ferrari n. 51 di Alessio Rovera, presente davanti a Lorenzo Patrese. Il n. 88 di Tresor Attempto Racing ha registrato il quarto tempo assoluto, il primo della specifica e selettiva Gold Cup. GetSpeed Mercedes n. 22 e Ferrari n. 71 seguono nell’ordine, mentre dobbiamo scendere fino alla 17ma casella per trovare la prima delle BMW in pista, la n. 998 targata ROWE Racing.

Niente Superpole quest’oggi per l’equipaggio n. 46 di WRT e BMW composto da Raffaele Marciello/Maxime Martin/Valentino Rossi. Il tridente scatterà dalla 21ma posizione, un risultato ottenuto nelle qualifiche di ieri sera discriminanti per stilare la graduatoria dalla 21ma alla 66ma casella.

Domani il centenario della 24h di Spa, disponibile per tutti gli appassionati su Sky Sport e come sempre anche gratuitamente attraverso il canale YouTube del campionato ‘GT World’. Ci sarà da divertirsi in Belgio, appuntamento valido anche per l’Intercontinental GT Challenge.