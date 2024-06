Golf: Laurie Canter porta a casa l’European Open 2024. Guido Migliozzi cala e chiude ottavo

Si chiude l’European Open 2024 ad Amburgo. A vincerlo è Laurie Canter. Per l’inglese, già in grado di sfiorare l’Open d’Italia nel 2020, arriva la prima volta in carriera sul DP World Tour (European Tour) a 34 anni grazie alla vittoria in terra tedesca. Per lui score di -13 (68 66 73 72) e risalita intorno alla 115a posizione dell’OWGR. Una bella soddisfazione per lui, che si unì alla LIV Golf nel 2022 e vi è rimasto anche nel 2023, anche se ha disputato solo un paio di eventi da wild card nel 2024 all’interno della superlega araba.

Secondo posto per un altro che, attualmente, della LIV non fa parte pur essendovi stato in passato: l’austriaco Bernd Wiesberger, a -11 (due colpi di ritardo dal leader) insieme al sudafricano Thriston Lawrence. Per lui, peraltro, mossa importante in vista dell’approdo alle Olimpiadi, dato che è ormai cosa fatta in questo senso la qualificazione a Parigi 2024 con due settimane di tornei (di cui uno è lo US Open) ancora da svolgere.

Quarti a -10 il danese Niklas Norgaard e il francese Julien Guerrier, con il giapponese Keita Nakajima (a un certo punto anche in testa e comunque nella lotta dei leader: a metà giro erano in cinque al secondo posto) che fa -9 ed è sesto davanti allo spagnolo Rafa Cabrera Bello.

La nota, se vogliamo, dolente per l’Italia è l’ottavo posto di Guido Migliozzi. Non dolente per il risultato, che anzi è di ottimo rilievo e spinge il vicentino con un piede ancora più vicino alle Olimpiadi (a Francesco Molinari, in breve, dovrebbe servire un mezzo miracolo), ma perché ieri era al comando. Oggi, però, cattiva giornata, con il picco del doppio bogey alla buca 14 a spegnere ogni speranza di vittoria. +5 domenicale e -7 per lui (78 colpi): chiude assieme agli inglesi Garrick Porteous e Tom Lewis, al nordirlandese Tom McKibbin e all’americano Johannes Veerman. Finisce 51° a +4 Andrea Pavan.