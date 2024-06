Golf, l’americano Bhatia chiude al comando il primo round del Rocket Mortgage Classic

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di gare portando a termine il primo round del Rocket Mortgage Classic (montepremi 9.2 milioni di dollari). L’evento nato nel 2019 è tra i più giovani del massimo circuito professionistico e sostituisce nel calendario il Quicken Loans National. Alla conclusione del primo round guida la classifica Akshay Bhatia.

L’americano svetta dall’alto del suo -8 (64 colpi) bogey free impreziosito dall’eagle piazzato alla buca 17. Finale sensazionale per Bhatia, che trova tre birdie e un eagle nelle ultime 5 buche. Per il battistrada una lunghezza di margine sull’inglese Aaron Rai, sul tedesco Matti Schmid, e sui connazionali Taylor Montgomery, Michal Kim, Eric Cole, Rickie Fowler e Will Zalatoris.

Sul percorso par 72 del Detroit Golf Club di Detroit (Michigan, Stati Uniti d’America) completano la top ten in nona posizione con il punteggio di -6 il canadese Ben Silverman, il venezuelano Jhonattan Vegas e gli statunitensi Nick Dunlap, Cameron Young, J.J. Spaun, Ben Kohles, Ben Griffin e Lean Shipley. Classifica cortissima con addirittura 99 golfisti che hanno chiuso la prima tornata con punteggi al di sotto del par.

Tra i pochi con punteggi non negativi c’è il nostro Francesco Molinari, che archivia la prima tornata alla pari con il percorso. Tre birdie ed altrettanti bogey per il torinese, che tuttavia potrà giocarsi grosse chance di passaggio del taglio nella serata italiana. Questa sera dunque spazio al secondo round che ci proietterà al consueto cut del venerdì.