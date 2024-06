Golf, Guido Migliozzi al comando dell’European Open 2024 dopo il terzo giro

Continua ad andare bene per Guido Migliozzi l’European Open 2024 in corso di svolgimento ad Amburgo. Il vicentino, infatti, si rende protagonista di un’ottima giornata e si colloca in testa in virtù di un notevole -6 odierno, risultato che lo colloca al comando con lo score di -12. Il vicentino ha vissuto l’ultimo appuntamento con il successo all’Open di Francia 2022 al Le Golf National, lo stesso percorso delle prossime Olimpiadi.

Il golfista italiano condivide la prima posizione con l’inglese Laurie Canter, mentre in terza piazza con -11 troviamo il danese Niklas Norgaard. Quarto posto con il punteggio di -10 per il tedesco Jannik De Bruyn e per il francese Tom Vaillant, seguiti ad una lunghezza dall’austriaco Berndt Wiesberger. Classifica cortissima con i primi 15 della leaderboard racchiusi in 5 colpi. Settima piazza con -8 per lo spagnolo Ivan Cantero, per il nordirlandese Tom McKibbin e per il sudafricano Jayden Schaper.

Sul percorso par 73 del Green Eagle Golf Courses di Amburgo (Germania) chiudono la top ten al decimo posto con lo score di -7 il giapponese Keita Nakajima, l’iberico Rafa Cabrera Bello ed il sudafricano Dylan Frittelli. Per quel che riguarda il secondo italiano che ha superato il taglio bisogna registrare il calo netto per Andrea Pavan, il quale incappa in un +5 che lo fa scendere a +2 in classifica generale, il che lo colloca al 59° posto.

Domani spazio all’ultimo decisivo round con Guido Migliozzi che proverà a scrollarsi di dosso la nutrita concorrenza. Il veneto dovrà mantenere alta la concentrazione ed evitare qualsivoglia sbavatura per portare a casa il settimo titolo della carriera da professionista.