Giro NextGen 2024, tappa di oggi Montegrotto Terme-Zocca: orari, altimetria, tv, streaming. Altro arrivo in salita

Nuovo arrivo in salita per il Giro NextGen 2024. In programma oggi la settima tappa: partenza da Montegrotto Terme ed arrivo in quel di Zocca. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con programma, altimetria e percorso.

PERCORSO

Giornata tutt’altro che dura quella odierna, nonostante la salita finale. Prima parte della prova completamente piatta: 165 chilometri privi di difficoltà. Poi inizia l’ascesa conclusiva che è divisa in due tronconi per un totale di 12 km al 4,5%. La prima parte è più dura con 5 chilometri al 6,3%, poi spiana leggermente sul finale.

ALTIMETRIA

CALENDARIO SETTIMA TAPPA GIRO NEXTGEN 2024

Sabato 15 giugno

Montegrotto Terme-Zocca 180 km

Orario di partenza: ore 11.20

Orario di arrivo stimato: ore 16.00

SETTIMA TAPPA GIRO NEXTGEN 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (differita ore 19.00 su Rai Sport)

Diretta streaming: in diretta dalle 14.20 sul canale YouTube del Giro d’Italia; Eurosport.it, Discovery+ per gli abbonati in differita dalle 14.20