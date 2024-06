Giro NextGen 2024, tappa di oggi Borgo Virgilio-Fosse: orari, altimetria, tv, streaming. Frazione regina con oltre 3000 metri di dislivello

Siamo arrivati alla resa dei conti di questa 47a edizione del Giro NextGen 2024: in maglia rosa c’è il talentino belga Jarno Widar, ma ora si salirà con una frazione da 172 chilometri e 3200 metri di dislivello da Borgo Virglio a Fosse: sarà la tappa più difficile di questa Corsa Rosa under 23.

PERCORSO

La prima parte di tappa da Borgo Virgilio sarà completamente pianeggiante, senza nessuna difficoltà altimetrica. Difficoltà che arriveranno tutte concentrate nella seconda parte: si salirà prima verso Fane (10,2 km al 4,7%), poi subito dopo la discesa si imbocca l’ascesa verso Righi (4 km all’8,3%), lo strappo per arrivare al traguardo volante di Marano di Valpolicella (2 km al 7,4%) e subito dopo la salita verso Cavalo (8,3 km al 5,5%). Si concluderà con il botto, con l’arrivo in salita di Fosse (9 km all’8,6%).

CALENDARIO SESTA TAPPA GIRO NEXTGEN 2024

Orario di partenza: ore 11.10

Orario di arrivo stimato: ore 15.40-16.16

SESTA TAPPA GIRO NEXTGEN 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (differita ore 18.40 su Rai Sport)

Diretta streaming: in diretta dalle 14.40 sul canale YouTube del Giro d’Italia; Eurosport.it, Discovery+ per gli abbonati in differita dalle 14.40