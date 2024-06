Giro d’Italia NextGen 2024: Jarno Widar vince ancora in salita, ottavo Kajamini

Dopo quella di Paul Magnier in volata, arriva la doppietta firmata Jarno Widar, in salita, al Giro d’Italia NextGen. Il giovanissimo belga fa di nuovo la differenza con la strada che sale: bellissimo successo sull’arrivo in vetta di Fosse, a confermare ancor di più la sua Maglia Rosa di leader della classifica generale.

Ascesa dura quella odierna a Sant’Anna di Alfaedo (9 chilometri quasi al 9% di pendenza media), ma che ha fatto meno differenze rispetto a quella di Pian della Mussa.

Non cambia però la foto al traguardo che vede di nuovo Widar a braccia alzate: il classe 2005 della Lotto Dstny Development Team ha beffato nel tratto conclusivo i due spagnoli Pablo Torres (UAE Team Emirates Gen Z) e Pau Martì (Israel Premier Tech Academy), che restano i due più vicini in classifica a meno di un minuto di ritardo.

In casa Italia arrivano praticamente assieme Florian Samuel Kajamini (Team MBH Bank Colpack Ballan) e Alessandro Pinarello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), rispettivamente ottavo e nono. Entrambi sono in top-10 anche in classifica.