Giro di Svizzera femminile 2024: Neve Bradbury si aggiudica la terza tappa, Vollering in controllo. Tre italiane in top-10

Nei giorni scorsi la parata era arrivata, sempre in terra elvetica, ma al maschile con la UAE Emirates e protagonisti Yates e Almeida. Questa volta, al Giro di Svizzera al femminile, è la Canyon//SRAM Racing ad esaltarsi: doppietta nella terza tappa, a vincere è l’australiana Neve Bradbury.

Spettacolare fuga da lontano nella quale la classe 2002, alla prima vittoria nella sua ancor giovane carriera, e la leader della sua squadra, Katarzyna Niewiadoma, sono riuscite a fare la differenza, arrivando in coppia sul traguardo.

Alle loro spalle il gruppo ha gestito la situazione: Demi Vollering e la SD Worx – Protime non si sono preoccupate troppo del tentativo dell’australiana e della polacca, lasciando oltre due minuti. A completare il podio troviamo Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike), altra protagonista della fuga del mattino.

Il gruppo delle migliori come detto è giunto a 2’11” regolato da Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) che perde la seconda piazza in classifica proprio in favore di Bradbury. Sesta Vollering, ancora nettamente leader ad una tappa dal termine, in top-10 anche Gaia Realini, settima, ed una coraggiosa Elena Pirrone (Roland), nona.