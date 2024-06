Giro di Slovenia 2024: Filippo Zana tra i favoriti, ci sono anche Bilbao e Mohoric. Occhio a Pellizzari

Momento della stagione intensissimo per il ciclismo al maschile: si passa dal Giro d’Italia al Tour de France, nel mezzo tantissime corse anche per preparare appuntamenti importanti come i Campionati Nazionali e le Olimpiadi di Parigi. Da domani scatta il Giro di Slovenia: cinque le tappe in programma per questa edizione numero 30.

Il percorso è variegato: prime due frazioni dedicate ai velocisti, poi arrivano le tappe di montagna che andranno a decidere la classifica generale (soprattutto l’arrivo in salita di Krvavec).

Tra i favoriti per il successo finale dunque gli scalatori puri. L’Italia può schierare una carta di qualità come Filippo Zana: il corridore del Team Jayco AlUla è campione uscente, dunque parte con il numero uno sulla schiena e deve difendere il titolo. A sfidarlo lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), pronto per volare alla Grande Boucle, e l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), di recente in top-10 al Giro.

Non mancano i corridori di qualità: dal padrone di casa Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), alla prima Maglia Rosa del Giro Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), passando per Ben Healy (EF Education – EasyPost), mentre per le volate il più atteso è sicuramente Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla).

In casa Italia da seguire ovviamente Giulio Pellizzari dopo le prestazioni spettacolari nella Corsa Rosa. Il giovanissimo atleta tricolore proverà a recitare un ruolo da capitano? Tra gli azzurri spazio anche Elia Viviani (INEOS Grenadiers), in piena preparazione olimpica, il giovane Davide Piganzoli (Team Polti Kometa), che proverà a giocarsi le sue carte in montagna, e il veterano Domenico Pozzovivo (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).