Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi (5 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. I big si sfidano nella crono

Il Giro del Delfinato 2024 si prepara a vivere una giornata fondamentale e che può cominciare a mettere i paletti su chi può davvero puntare alla vittoria finale. Ci sarà la cronometro di 35km da Saint-Germain-Laval a Neulise. Andiamo a scoprire la frazione di oggi nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Ecco la prima tappa che può dare uno scossone alla classifica generale. Si tratta di una cronometro molto lunga. Il percorso è comunque mosso e tortuoso, con 2.5 km di salita al 3.5% verso Pinay, ma soprattutto l’ultimo strappo di circa 500 metri al 6% posto vicino all’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Super sfida tra gli specialisti delle corse contro il tempo. Grandissima attesa per Remco Evenepoel, ma probabilmente il principale favorito, vista la condizione non ottimale del belga, è il britannico Joshua Tarling. Fari puntati anche sullo spagnolo Juan Ayuso, senza dimenticare altri possibili candidati alla vittoria come Primoz Roglic, Bruno Armirail, Aleksandr Vlasov, Tao Geoghegan Hart e Matteo Jorgenson.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2024

Quarta tappa – Mercoledì 5 giugno

Saint-Germain-Laval – Neulise (34.4km)

Orario di partenza ufficiale: 13.40

Orario d’arrivo: 17.00 circa

GIRO DEL DELFINATO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport + HD dalle 15.35

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.10) e RaiPlay (dalle 15.35)

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 12.25