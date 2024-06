Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi (3 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. Sarà scontro tra i big nel primo arrivo in salita?

Primo arrivo in salita per il Giro del Delfinato 2024, e i big sono subito chiamati in causa. La prestigiosa breve corsa a tappe francese, tappa ideale per l’avvicinamento alla Grande Boucle, entra nel vivo già dalla seconda giornata, e i primi verdetti sono attesi. Maglia Gialla per il danese Mads Pedersen, ma il finale sembra decisamente troppo duro per un corridore dalle sue caratteristiche.

PERCORSO

Tappa breve ma esplosiva, soprattutto per un finale che non lascia alcun tipo di respiro. Sono 142 i chilometri da fare dalla partenza di Gannat all’arrivo su Col de la Loge. Nella prima metà di giornata ci saranno le prime due difficoltà altimetriche, che serviranno per mettere fatica nelle game dei corridori. Si entra nel vivo più avanti, e negli ultimi venticinque chilometri sono presenti senza soluzione di continuità la Côte de Saint-Georges-en-Couzan (7 km al 5,8%), il Col de la Croix Ladret (3,1 km al 6,1%) ed il finale sul Col de la Loge (3km al 3,7%). Pendenze non estreme, ma comunque tanta salita.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Ultimi 25 km che tendono sempre a salire, nonostante le pendenze non siano infernali. Se il gruppo lascia andare via la fuga, fare previsioni diventa veramente complicato, altrimenti la tavola sembra apparecchiata per il primo scontro diretto tra i big, magari con un arrivo a ranghi ristretti. Attenzione dunque allo spunto di Primoz Roglic (BORA – hansgrohe), mentre curiosità per vedere cosa potrà fare Juan Ayuso (UAE Team Emirates) su un arrivo del genere. Per la Soudal Quick-Step più che Reamo Evenepoel potrebbe essere lasciato libero battitore il giovane Ilan Van Wilder, e attenzione all’americano Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), autore di una grande primavera e dotato di un buono scatto.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2024

Seconda tappa – Lunedì 3 giugno

Gannat – Col de la Lode – 172,5 km

Orario di partenza ufficiale: 13.20

Orario d’arrivo: 16.44/17.03

GIRO DEL DELFINATO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport + HD dalle 15.35

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.10) e RaiPlay (dalle 15.35)

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 12.30