Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli seconda in Coppa del Mondo a Milano! Podio di qualità, Varfolomeev imprendibile

Sofia Raffaeli ha conquistato un bel secondo posto nel concorso generale individuale che ha animato l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, andata in scena al Forum di Milano. La fuoriclasse marchigiana si è regalata un eccellente risultato di fronte al proprio pubblico, dopo essersi messa al collo la medaglia d’argento in occasione dei recenti Europei, e si lancia così con rinnovato ottimismo verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dove può ambire a un posto sul podio.

Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle, già seconda a metà gara dopo il 36.500 con il cerchio e il 34.150 con la palla nella giornata di ieri, ha difeso il piazzamento grazie a due validi esercizi offerti tra clavette (33.750, 7.9 l’esecuzione e 17.8 per le difficoltà) e nastro (32.650, 87.8 di pannello E e 16.5 di D Score). L’azzurra non ha potuto contrastare lo strapotere sconfinato della tedesca Darja Varfolomeev, che aveva però battuto durante la recente rassegna continentale. La Campionessa del Mondo si è imposta con un roboante 140.050 (36.050 al cerchio, 36.100 con la palla, 34.750 con le clavette, 32.950 con il nastro).

L’ucraina Viktoriia Onopriienko completa il podio (133.350) precedendo la connazionale Taisiia Onofriichuk (132.950), quinta la tedesca Margarita Kolosov (132.400) davanti alla slovena Ekaterina Vedeneeva (132.200) e alla bielorussa Alina Harnasko (132.150). Milena Baldassarri sedicesima con il punteggio di 127.200 (31.700+33.000+31.800+30.700). Domani si tornerà in pedana per le finali di specialità (prove non previste ai Giochi, dove si gareggia esclusivamente sul giro completo).