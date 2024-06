Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli domina i Campionati Italiani e fa tris nelle finali di specialità

A Folgaria (in provincia di Trento) sono andate in scena le Finali di Specialità che hanno fatto calare il sipario sui Campionati Italiani Assoluti di ginnastica ritmica. Sofia Raffaeli ha giganteggiato in lungo e in largo negli atti conclusivi con i singoli attrezzi (prove non previste alle Olimpiadi), dopo che ieri avevano dominato il concorso generale individuale a due settimane di distanza dall’argento conquistato nell’all-around degli Europei. La fuoriclasse marchigiana si è imposta al cerchio (35.450 punti), alla palla (35.100) e alle clavette (34.300).

Il dominio del ribattezzato Vulcano di Chiaravalle è stato spezzato al nastro: sesto posto per la ventenne (28.800) e trionfo di Tara Dragas (31.200) davanti a Giorgia Galli (30.750) e a Milena Baldassarri (30.450). La friulana ha chiuso al secondo posto al cerchio (32.700) e alle clavette (31.550), terza piazza invece alla palla (32.100). Milena Baldassarri, ieri seconda sul giro completo, ha chiuso al secondo posto con la palla (32.400) ed è stata terza tra cerchio (32.050) e clavette (30.950).