Ginnastica ritmica, Farfalle sul podio in Coppa del Mondo: terzo posto a Milano, ora le Olimpiadi

Le Farfalle hanno conquistato il terzo posto nel concorso generale a squadre che ha animato l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, andata in scena al Forum di Milano. L’Italia non è riuscita a migliorare il riscontro di metà gara: ieri aveva chiuso in terza posizione con il punteggio di 37.800 ottenuto grazie all’esercizio a cinque cerchi.

Alessia Maurelli e compagne non sono riuscite nella grande rimonta nel misto a causa di diverse sbavature commesse con i tre nastri e due palle: esecuzione da 6.4, 17.8 di D Score, 8.250 per il pannello A e punteggio complessivo di 70.250. Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno chiuso il giro completo con il riscontro di 70.250, valso il terzo gradino del podio alle spalle dell’eccellente Cina (71.600, 33.150 nel misto dopo il 38.450 con i cerchi) e del Brasile (71.500, 33.250 nel 3+2 dopo il 38.250 di ieri).

Ricordiamo che nel capoluogo lombardo erano assenti altre grandi potenze del circuito internazionale come Israele, Spagna, Bulgaria. Le azzurre torneranno in pedana domani per le finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi di Parigi 2024), poi mancherà poco più di un mese ai Giochi.