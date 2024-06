Ginnastica artistica, l’Italia vince il preolimpico a Troyes: Bartolini e compagni travolgono la Gran Bretagna

L’Italia ha vinto la gara preolimpica di ginnastica artistica maschile andata in scena a Troyes (Francia). Gli azzurri si sono imposti con il punteggio complessivo di 253.650, infliggendo quasi sette punti di distacco a una fallosa Gran Bretagna (246.950), ancora più attardate Svizzera (241.600) e Germania (238.700).

La nostra Nazionale era capitanata da Nicola Bartolini, affiancato da tre big come Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati e Carlo Macchini (protagonisti negli ultimi due Europei, chiusi con l’oro e il bronzo a squadre), oltre che da Edoardo De Rosa e Lay Giannini. Mario Macchiati ha concluso al terzo posto sul giro completo con il riscontro di 82.350 alle spalle del kazako Milad Karimi e del britannico Joe Frazer.

Si trattava di un test importante per i nostri portacolori, che il prossimo weekend saranno impegnati ai Campionati Italiani Assoluti, in programma a Cuneo: al termine di quelle gare il DT Giuseppe Cocciaro annuncerà il quintetto che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove i Moschettieri proveranno a battagliare per salire sul podio nel team event.

Il Direttore Tecnico ha dichiarato attraverso i canali federali: “I ragazzi si sono comportati molto bene, sono contento. Abbiamo dato oltre sei punti ad una Gran Bretagna molto fallosa, a meno di un mese dalle qualifiche ai Giochi di Parigi, direi che è un segnale incoraggiante per noi. La preparazione sta proseguendo, la tappa francese era molto importante. Il gruppo è compatto, i ginnasti si sostenevano l’un l’altro. Bene anche Mario Macchiati, bronzo nel concorso generale individuale“.