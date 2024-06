Gigi Buffon parla chiaro dopo la sconfitta contro la Spagna: “Non dobbiamo avere paura contro la Croazia”

Guardarsi negli occhi e trovare energie per reagire. Lo spirito deve essere questo nel clan Italia, dopo la sconfitta e la brutta prestazione contro la Spagna di ieri. Nel secondo incontro del Gruppo B della fase finale degli Europei di calcio, gli azzurri hanno ripreso quest’oggi gli allenamenti e bisognerà tramutare l’amarezza del ko in energia ulteriore per piegare la Croazia nell’ultima sfida e non stare a fare troppi calcoli.

È un po’ questo il messaggio del capo delegazione, Gigi Buffon, davanti ai microfoni: “Con la Croazia non ci deve essere paura, ti può venire la giusta ansia pre-gara, ma se qualcuno ha paura deve pensare che quando va in campo ha l’opportunità di mettere in mostra il proprio talento. Facciamo un lavoro meraviglioso e tutti vorrebbero essere al nostro posto anche in una partita così delicata“.

Il 24 giugno la Nazionale avrà a disposizione due risultati su tre contro i croati, ma chiaramente non si potrà scherzare: “Questo non è un pensiero che vorrà fare il mister o i ragazzi, il primo pensiero è ritrovare determinate sicurezze in noi stessi dopo la sbandata di ieri sera e sono convinto che faremo un altro tipo di gara e staremo qui a parlare di altro“, ha detto Buffon.

“Io penso che contro la Croazia sarà una partita diversa, con ritmi diversi anche per le caratteristiche individuali dei suoi giocatori. E probabilmente il talento sarà più o meno quello anche se la Spagna ha qualcosa in più. Sarà una partita che ci giocheremo e ci possiamo giocare al massimo delle nostre possibilità con la consapevolezza di poter ottenere un bel risultato. Poi con l’Albania siamo stati bravi a far sembrarla una squadra di livello inferiore. L’abbiamo vista poi con i croati come ha preformato dando risposte chiare. Ieri le difficoltà che abbiamo avuto ci hanno fatto sembrare più sotto del livello che pensavamo“, ha concluso l’ex portiere tricolore.