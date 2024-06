Gianmarco Tamberi senza freni: “Devo vincere a Roma, forma fisica stratosferica”

Gianmarco Tamberi è tornato in gara quest’oggi nel percorso che vorrà portarlo al meglio possibile alle Olimpiadi di Parigi 2024, lì dove sarà portabandiera della spedizione tricolore insieme alla schermitrice Arianna Errigo. Mesi complicati per Gimbo, costretto a rinunciare a una delle gare all’aperto previste, ovvero la tappa del World Continental Tour di Ostrava per alcuni problemi al ginocchio.

Una situazione non semplice per l’azzurro, che a detta sua ha vissuto un mese di maggio molto complicato. Quasi tre settimane fa il messaggio sui social e l’annuncio del ritorno alle gare in vista degli Europei 2024 di Roma. Oggi, la fase eliminatoria del salto in alto era particolarmente attesa per quanto avrebbe fatto il campione tricolore.

Un 2.21 tranquillo è stato sufficiente per qualificarsi alla Finale di martedì 11 giugno, dove Tamberi vuole essere all’altezza dei suoi compagni, in qualità di capitano del team: “Come avevo detto in conferenza stampa, aspettatevi di tutto da questa squadra. Davvero, spaventosi i ragazzi. Obiettivamente io centro poco, è tutto merito loro. L’unica cosa che ho fatto è quella di condividere le consapevolezza nei propri mezzi. Alcuni anni fa eravamo in pochi a competere a questi livelli, ora siamo una marea“, ha dichiarato il nostro portacolori ai microfoni di RaiSport HD.

“Sto in una forma fisica stratosferica. Chiaramente sono otto mesi che non gareggio, non sarà semplice, ma solo che devo vincere qui. Il mio percorso vuol portarmi all-in ai Giochi di Parigi, ho sacrificato tutto quello che potevo per esserci ed eccomi qui. Certo, sarebbe stato meglio fare una gara prima di debuttare qui a Roma, ma sto prendendo tanta confidenza sulle mie possibilità. Tecnicamente devo sistemare alcune cose, ma voglio essere all’altezza dei miei compagni“, ha concluso Gimbo.