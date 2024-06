Fernando Alonso prende in giro la Ferrari dopo le qualifiche in Canada: “Ho fatto meglio di chi a Montecarlo aveva vinto il titolo”

Sono state qualifiche complicate per la Ferrari a Montreal (Canada), sede del nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz hanno concluso in undicesima e dodicesima posizione, rimanendo escluse dalla Q3.

Un esito del tutto inatteso, anche perché alla vigilia si pensava che la SF-24 potesse esprimersi bene sul layout canadese. Problemi però legati allo sfruttamento delle gomme, forse per un assetto in previsione della pioggia odierna, hanno inciso non poco. A stare davanti alla scuderia di Maranello è stato anche Fernando Alonso, che ha concluso il time-attack in sesta posizione.

Una soddisfazione per Nando, dopo i tanti problemi con l’Aston Martin di questa stagione: “Siamo davanti a Perez e alle due Ferrari, che a Montecarlo avevano vinto il Mondiale“, le parole dell’asturiano a prendere un po’ in giro gli entusiasmi ferraristi dopo il successo di Leclerc sulle vie del Principato.

“Faremo del nostro meglio, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Questi due decimi che ci separano dalla pole-position fanno un po’ male. Sono comunque contento del risultato: dopo le ultime gare in cui siamo partiti regolarmente dietro, è bello vedersi a due decimi dalla pole. In gara cercheremo di fare una gara senza errori perché potrebbe piovere da un momento all’altro. Dovremo stare attenti a quali pneumatici montare in ogni momento, fare una buona partenza e vedere come va”, ha concluso Alonso.