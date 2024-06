F1, un’autentica rivoluzione nel 2026: cosa prevede il regolamento e come cambiano le monoposto

Giusto parlare di rivoluzione. Dal 2026 in F1 le regole sono state riscritte e le linee guida per la stagione citata prevede tante novità. Norme che dovranno essere ratificate dal Consiglio Mondiale FIA programmato il 28 giugno. I punti di riferimento sono i seguenti:

Motori ibridi più potenti, con aumento della potenza della batteria (del 300% circa), alimentati da carburante 100% sostenibile; Monoposto agili per dar vita a battaglie in pista più serrate ed emozionanti; vetture più leggere rispetto ai modelli attuali di 30 kg e di dimensioni più ridotte per migliorare efficienza e manovrabilità; Manual Override Mode per creare migliori opportunità di sorpasso in sostituzione del DRS; Aerodinamica attiva.



Una grande sfida per le squadre che hanno dato il loro assenso. Ferrari, Mercedes, Alpine, Honda, Audi e Red Bull Ford Powertrains hanno deciso di rimettersi in gioco con queste macchine a effetto suolo in cui e il carico aerodinamico sarà ridotto del 30%, mentre l’efficienza aumenterà del 55%.

Nelle nuove power unit, il motore endotermico scende da 550-560 kW a 400 kW, mentre la parte ibrida sale da 120 kW a 350 kW, portando a un aumento di potenza elettrica sostanziale. Parlando del Manual Override Mode, questa modalità del motore entrerà in azione quando due vetture si troveranno in lotta e quella davanti vedrà diminuire gradualmente la portata dell’ibrido dopo i 290 km/h, raggiungendo lo zero a 355 km/h. La monoposto in scia avrà un beneficio attraverso l’Override che fornirà un plus alla MGU-K di 350 kW fino 337 km/h e un extra di energia pari a 0,5 MJ.

Parlando del telaio, ci sarà un range massimo di 3.400 mm in lunghezza e una di 1.900 mm in larghezza (fondo ridotto a 150 mm). Si prevede un peso minimo di 768 kg, con 722 kg di monoposto/pilota e 46 kg per le gomme. Relativamente all’aerodinamica attiva, si sfrutteranno le ali anteriori e posteriori mobili. Questo si traduce in un aumento delle velocità in curva (Z-Mode), mentre in rettilineo sfrutteranno un’altra modalità (X-Mode) per ridurre la resistenza all’avanzamento.